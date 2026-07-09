U saobraćajnoj nezgodi u podgoričkom naselju Zabjelo oboren je pešak.
Crna Gora
SAOBRAĆAJKA U ZABJELU: Oboren pešak, u nezgodi učestvovao električni trotinet
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U saobraćajnoj nezgodi koja se večeras oko 18.33 časova dogodila kod stovarišta Đurović u podgoričkom naselju Zabjelo oboren je pešak, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
Kako su kazali iz policije, za sada nemaju informacije o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode, niti o stepenu povreda pešaka.
U nezgodi je učestvovao električni trotinet.
Kurir.rs/RTCG
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