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U saobraćajnoj nezgodi koja se večeras oko 18.33 časova dogodila kod stovarišta Đurović u podgoričkom naselju Zabjelo oboren je pešak, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.

Kako su kazali iz policije, za sada nemaju informacije o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode, niti o stepenu povreda pešaka.

U nezgodi je učestvovao električni trotinet.

Kurir.rs/RTCG

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