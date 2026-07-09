U poslednja 24 sata u Crnoj Gori dogodile su se 22 saobraćajne nezgode, u kojima je povređeno devet osoba.
Crna Gora
SAOBRAĆAJNI HAOS U CRNOJ GORI: Za 24 sata 22 nezgode, devetoro povređeno
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U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe povređene teže, a sedam lakše.
Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano deset nezgoda, u Baru pet, a u Budvi dve.
Po jedna nezgoda evidentirana je u Herceg Novom, Kotoru, Bijelom Polju, Nikšiću i Pljevljima.
Izdato je 685 naloga za uplatu novčanih kazni i podneta je 51 prekršajna prijava.
Policija je oduzela četiri para registarskih tablica.
Kurir.rs/RTCG
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