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U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 22 saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe povređene teže, a sedam lakše.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano deset nezgoda, u Baru pet, a u Budvi dve.

Po jedna nezgoda evidentirana je u Herceg Novom, Kotoru, Bijelom Polju, Nikšiću i Pljevljima.

Izdato je 685 naloga za uplatu novčanih kazni i podneta je 51 prekršajna prijava.