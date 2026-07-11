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Službenici Uprave policije Crne Gore su u četvrtak od 23 do 00.30 časova, u Podgorici sproveli akciju „Racija“, kojom su izvršili kontrolu, pregled i proveru osoba, kao i pregled ugostiteljskog objekta koji posluje u okviru jednog hotela. Tom prilikom su lišena slobode dva lica, a pronađena je i opojna droga kokain.

Zbog sumnje da su počinili prekršaj iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru – ometanje službenog lica državnog organa, odnosno lica koje vrši javna ovlašćenja u vezi sa vršenjem poslova iz svoje nadležnosti – slobode su lišeni zaposleni na poslovima obezbeđenja hotela F.G. (42) i direktor hotela B.M. (39).

Oni se, kako ističu u policiji, sumnjiče da su, prilikom vršenja službene radnje na ulazu u hotel, ometali policijskog službenika u izvršavanju službenih poslova, na način što mu nisu dozvolili ulazak radi sprovođenja planirane službene radnje.

Kako dodaju u saopštenju, detaljnim pregledom ugostiteljskog objekta pronađeno je jedno pakovanje sa sadržajem kokaina, mase približno 18 grama.