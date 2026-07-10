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Na pružnom prelazu u barskom naselju Ilino, jutros je voz udario u teretno vozilo, a u saobraćajnoj nezgodi povređen je vozač pikapa M.Š. iz Bara.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva Primorskom portalu su kazali da je vozač automobila prevezen u Opštu bolnicu Bar. Na vozilu je pričinjena totalna materijalna šteta.

"Dežurni tužilac je završio uviđaj na licu mesta. Uzrok saobraćajne nezgode se utvrđuje", rečeno je u ODT Bar.