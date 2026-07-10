U sudaru voza i pikapa na pružnom prelazu u Baru povređen je vozač, dok je železnički saobraćaj nakratko bio obustavljen.
Crna Gora
VOZ UDARIO U TERETNJAK, POVREĐEN VOZAČ: Strašna nesreća u Baru, vozilo u potpunosti demolirano
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Na pružnom prelazu u barskom naselju Ilino, jutros je voz udario u teretno vozilo, a u saobraćajnoj nezgodi povređen je vozač pikapa M.Š. iz Bara.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva Primorskom portalu su kazali da je vozač automobila prevezen u Opštu bolnicu Bar. Na vozilu je pričinjena totalna materijalna šteta.
"Dežurni tužilac je završio uviđaj na licu mesta. Uzrok saobraćajne nezgode se utvrđuje", rečeno je u ODT Bar.
Nekoliko sati vozovi nisu saobraćali iz železničke stanice Bar ka Podgorici i Bijelom Polju. Primorskom portalu je potvrđeno da je oko 15 časova uspostavljen saobraćaj nakon što je vozilo uklonjeno sa pružnog prelaza.
Kurir.rs/RTCG
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