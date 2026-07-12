U sudaru dva vozila na putnom pravcu Kolašin - Mateševo povređeno je više osoba, a saobraćaj se odvijao naizmenično.
Crna Gora
DIREKTAN SUDAR KOD KOLAŠINA: Više osoba povređeno
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Na putnom pravcu Kolašin - Mateševo juče je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povređeno više osoba.
Na pomenutom pravcu došlo je do direktnog sudara dva vozila stranih registarskih oznaka.
Policijski službenici koji su na licu mesta kazali su da je povređene u udesu transportovala Hitna pomoć.
Usled udesa bile su formirane kolone vozila, a saobraćaj se odvijao naizmenično.
Kurir.rs/RTCG
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