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Na putnom pravcu Kolašin - Mateševo juče je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povređeno više osoba.

Na pomenutom pravcu došlo je do direktnog sudara dva vozila stranih registarskih oznaka.

Policijski službenici koji su na licu mesta kazali su da je povređene u udesu transportovala Hitna pomoć.

Usled udesa bile su formirane kolone vozila, a saobraćaj se odvijao naizmenično.

Kurir.rs/RTCG

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