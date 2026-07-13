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Granična policija Crne Gore i Lučka kapetanija sprovele su u subotu akciju na Skadarskom jezeru, usmerenu na suzbijanje svih oblika nezakonitih aktivnosti i preventivno delovanje, sa posebnim akcentom na bezbednost osoba koje se prevoze plovilima.

Iz Uprave policije je saopšteno da je kontrola osoba i plovila na Skadarskom jezeru vršena od 11 sati do 18 sati i 30 minuta.

"Kontrolisano je 14 osoba koje su upravljale plovilima i 14 plovila, od kojih su kod dve osobe utvrđene nepravilnosti u pogledu ispunjenosti uslova za upravljanje plovilima i stavljanja plovila u pogon“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će tim osobama biti izrečene sankcije iz nadležnosti rada Lučke kapetanije.

"Cilj zajedničkih aktivnosti Uprave policije i Lučke kapetanije je sprečavanje svih oblika prekograničnog kriminala i nezakonitih aktivnosti na vodi, kao i kontrola ispunjenja zakonskih uslova potrebnih za upravljanje plovilima i njihovo stavljanje u pogon u skladu sa propisanim pravilima“, kaže se u saopštenju.