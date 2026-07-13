Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Hercegnovska policija je tokom pojačanih kontrola u dva noćna kluba pregledala 150 osoba, sankcionisala dva lica zbog sumnje na trgovinu drogom i uhapsila tri vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, u saradnji sa pripadnicima Posebne jedinice policije, sproveli su u subotu pojačane aktivnosti usmerene na kontrolu operativno interesantnih lica, sprečavanje krivičnih dela i otkrivanje nedozvoljenih predmeta.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, tokom racije u dva noćna kluba kontrolisano je ukupno 150 osoba, među kojima je bilo pet operativno interesantnih lica. Zbog počinjenih prekršaja sankcionisana su dvojica Hercegnovljana, M.M. i B.B.

U nastavku aktivnosti, kod dvadesetšestogodišnjeg V.V. pronađeno je 7,6 grama kokaina, 5,2 grama marihuane, 6,5 grama kreatina, koji se koristi za mešanje sa opojnim drogama, kao i vaga za precizno merenje i omot sa tragovima kokaina.

Po nalogu državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv V.V. biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u subotu pojačano kontrolisala i saobraćaj na području Herceg Novog. Kontrolisano je 114 vozača i vozila, a zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja sankcionisano je 75 vozača.