Prema navodima policije, udes je prijavljen oko 13.40 časova, nakon što je kombi iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta.
UŽAS
STRAŠNA NESREĆA NA PUTU KOTOR - NIKŠIĆ, IMA MRTVIH! Kombi pun putnika sleteo s puta, veliki broj povređenih
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Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, danas se dogodila saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza.
Kako prenosi crnogorska Pobjeda, pozivajući se na nezvanične informacije iz Uprave policije, u nesreći je jedna osoba poginula, dok je povređeno 10 osoba, među kojima ima i dece.
Prema navodima policije, udes je prijavljen oko 13.40 časova, nakon što je kombi iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta.
Na mesto nesreće odmah su upućeni pripadnici kotorske Službe zaštite i spašavanja sa više vozila, dok ekipe Hitne pomoći prevoze povređene u bolnicu u Risnu.
Uzrok nesreće biće poznat nakon uviđaja.
(Kurir.rs/Pobjeda)
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