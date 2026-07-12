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Kombi koji je danas učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Kotor–Nikšić potpuno je uništen, što pokazuju fotografije sa mesta tragedije. Vozilo je nakon sletanja sa puta i prevrtanja ostalo gotovo neprepoznatljivo, sa smrskanim krovom i potpuno deformisanom karoserijom.

Lipci
Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Prema poslednjim informacijama, u nesreći je poginula jedna osoba, dok je 17 putnika povređeno. Tragedija se dogodila u mestu Lipci, a udes je prijavljen oko 13.40 časova.

Na lice mesta odmah su stigli pripadnici kotorske Službe zaštite i spašavanja, kojima su se pridružili i vatrogasci iz Perasta i Herceg Novog.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Kotor Maksim Mandić rekao je za Radio Kotor da je u akciji učestvovalo ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila, koji su izvlačili povređene iz potpuno smrskanog kombija.

Jedna osoba je podlegla povredama u Specijalnoj bolnici „Vaso Ćuković“ u Risnu, dok su ostali povređeni zbrinuti u zdravstvenim ustanovama.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je kombi sleteo sa puta i prevrnuo se biće utvrđene istragom.

(Kurir.rs/Pobjeda.me/Radio Kotor)

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