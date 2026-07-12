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Posle stravične nesreće kod Kotora u kojoj je poginula jedna žena, isplivali su novi detalji. Utvrđeno je da su putnici bili državljani Srbije koji su se vraćali iz manastira Ostrog, dok policija kao mogući uzrok prevrtanja kombija ispituje premor i pospanost vozača. Iz bolnice su saopštili da se petoro povređenih nalazi na intenzivnoj nezi, a devetoro je zadobilo teške telesne povrede.

Direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu, dr Dino Pagnako, saopštio je nove detalje o zdravstvenom stanju putnika koji su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći kod mesta Lipci.

1/5 Vidi galeriju Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, danas se dogodila saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza. Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Kako je rekao za crnogorsku Pobjedu, u bolnicu je primljeno ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na lečenju.

„Danas oko 14 sati sukcesivno su primani u našoj ustanovi polutraumatizovani pacijenti iz saobraćajne nesreće koja se desila iznad Risna, u rejonu Lipaca. Primljeno je ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na lečenju u našoj ustanovi. Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba preminula usled teških telesnih povreda unutrašnjih organa“, kazao je Pagnako.

On je dodao da se petoro pacijenata nalazi na intenzivnoj nezi, dok devetoro ima teške telesne povrede.

„Od 14 pacijenata koji su zadržani na bolničkom lečenju, pet se nalazi na intenzivnoj nezi, devet se leči od teških povreda“, rekao je direktor bolnice.

Kako je istakao, jedno dete, koje je nakon nesreće primljeno na ukazivanje medicinske pomoći, reanimirano je i trenutno se nalazi u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, gde je nastavljeno njegovo dalje lečenje.

Naveo je da ima više dece koja su povređena i da se jedno od njih nalazi u teškom zdravstvenom stanju, dok je preostalih pet zadobilo lakše telesne povrede.

Pagnako je naveo i da su putnici državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju i da su se, prema njegovim saznanjima, vraćali sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Policija: Preliminarni podaci ukazuju na premor i pospanost vozača

Nakon nesreće oglasila se i crnogorska policija, koja je saopštila da je u udesu poginula jedna punoletna žena, dok je 16 osoba povređeno.

„U mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Do saobraćajne nezgode došlo je tako što je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, sa desne strane kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila. U saobraćajnoj nezgodi povređeno je 17 putnika, koji su transportovani u bolnicu 'Vaso Ćuković' u Risnu radi pružanja lekarske pomoći. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice – punoletna osoba ženskog pola. Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka saobraćajne nezgode“, navodi se u saopštenju.

Policija je dodala da je uviđaj obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a da se uzrok nesreće i dalje utvrđuje.

„Preduzimaju se policijsko-tužilačke aktivnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica u ovom događaju. Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača“, saopštila je policija.