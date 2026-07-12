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Objavljeni su novi detalji o zdravstvenom stanju povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na putu Lipci–Grahovo u Crnoj Gori.

Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja Crne Gore, maloletna osoba koja je povređena u udesu zadobila je teške povrede glave i grudnog koša i nalazi se na intenzivnom lečenju u Kliničkom centru Crne Gore.

Direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković“ u Risnu Dino Panjako naveo da je jedno dete, uzrasta od oko 10 godina, bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu.

"Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gde se dalje nastavlja lečenje zbog teških telesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa", rekao je Panjako.



Jedan pacijent je upućen u Kliničko bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede, a ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u Risnu.

1/5 Vidi galeriju Na magistralnom putu Kotor–Nikšić, u mestu Lipci, danas se dogodila saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza. Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Poginula dvadesetjednogodišnja devojka

Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da je u nesreći život izgubila dvadesetjednogodišnja devojka, koja je podlegla teškim povredama uprkos naporima lekarskih timova.

„U saobraćajnoj nezgodi povređeno je ukupno 17 lica, od kojih je jedna osoba, uprkos svim naporima medicinskih timova i sprovedenim merama reanimacije, preminula od posledica zadobijenih povreda. Odmah po dobijanju informacije o udesu, aktivirani su svi raspoloživi kapaciteti zdravstvenog sistema Crne Gore, a u zbrinjavanje povređenih uključene su ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Specijalne bolnice 'Vaso Ćuković' u Risnu, Kliničko-bolničkog centra Kotor i Kliničkog centra Crne Gore“, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Iz Ministarstva su istakli da su povređeni brzo trijažirani, zbrinuti i transportovani u odgovarajuće zdravstvene ustanove zahvaljujući koordinaciji svih hitnih službi i bolnica.

Podsetimo, prema preliminarnim informacijama crnogorske policije, do nesreće je došlo kada je mini-bus udario u kamenu kosinu pored puta i potom se prevrnuo, a kao mogući uzrok ispituju se premor i pospanost vozača.