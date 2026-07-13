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Britanska turistkinja zadobila je teške telesne povrede u incidentu koji se u subotu dogodio u akvatorijumu poluostrva Luštica, u blizini Plave špilje.

Nju je, dok je plivala u jednoj od manjih morskih pećina koje se nalaze u blizini Plave špilje, zahvatio i teško povredio po obe noge propeler glisera registarske oznake 192KT, koji je prethodno ovu Britanku i još nekolicinu turista doveo u posetu ovoj pećini.

Skiper glisera Ž.M. navodno se, videvši da ga struja i talasi nose prema zidu pećine, uspaničio i upalio motor u momentu kada je Britanka plivala u vodi blizu zadnjeg dela glisera, pri čemu joj je propeler zahvatio noge.

Hitna intervencija i policijska istraga

Povređenu Britanku odmah su izvukli iz mora na gliser koji se uputio prema marini Portonovi u Kumboru, gde je turistkinja predata ekipi Hitne medicinske pomoći iz Herceg Novog i odvezena na dalje lečenje. Hercegnovska policija vodi istragu ovog incidenta, odnosno prikuplja sve podatke koji će nadležnom tužiocu biti osnova da odluči hoće li skipera Ž.M. goniti prekršajno ili krivično.

Policija je privremeno zaplenila gliser 192KT, koji prema nezvaničnim informacijama pripada izvesnom preduzetniku Simoviću iz Kotora, koji se bavi pružanjem taxi boat i izletničkih tura gliserima u Boki.

Inspekcije Ministarstva pomorstva navodno su Simoviću ovog leta zbog raznih prekršaja Zakona o sigurnosti plovidbe, evidentiranih prilikom kontrola njegovog plovila na moru, već izrekle više novčanih kazni u iznosu od blizu 40.000 evra.

Uprkos zabrani, gliseri i dalje ulaze u pećine

Ministarstvo pomorstva je nedavno donelo novi Pravilnik o načinu na koji treba da funkcioniše sistem plovidbe u Boki, kojim je, između ostalog, zabranjen ulaz u Plavu špilju plovilima na motorni pogon, upravo zbog rizika da se dogodi nesreća kakva se juče desila u luštičkom priobalju – da propeler povredi nekog od kupača koji plivaju u špilji.

To, međutim, nije sprečilo nesavesne preduzetnike koji turistima pružaju usluge gliserskih izletničkih tura da i dalje povremeno ulaze gliserima u Plavu špilju, ili da turiste na tim plovilima uvode u neku od manjih i vizuelno manje atraktivnih sličnih morskih pećina u blizini Plave špilje.

Policija i Ministarstvo pomorstva se do sada još nisu zvanično oglasili povodom jučerašnjeg ozbiljnog incidenta i teškog povređivanja britanske turistkinje od strane skipera jednog od kotorskih preduzetnika – gliseraša, kako ih nazivaju u Boki.

Ministarstvo najavilo strože kontrole

Iz Ministarstva pomorstva su nezvanično poručili da će zbog ovog incidenta dodatno pojačati inspekcijske kontrole na moru, posebno kada su gliseraši u pitanju, te da će od sada za svaki ozbiljniji prekršaj momentalno oduzimati plovilo sa kojim je on počinjen, jer im nedavno donete izmene relevantnih propisa omogućavaju da plene takva plovila.