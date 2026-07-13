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Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, uhapsili B.K. (78) zbog sumnje da je iz nehata lišio života svoju suprugu. On je sekao drvo motornom testerom koje je palo na njegovu suprugu i usmrtilo je.

Kako navode u saopštenju policije, danas je oko 9.40 časova B.K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavestio Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti da je u mestu Rokoči, koristeći motornu testeru prilikom seče šume, oborio stablo dužine oko 21 metar, koje je prilikom pada dotaklo njegovu suprugu, sada pokojnu D.K. (75), u predelu tela i nanelo joj telesne povrede, usled kojih je preminula na licu mesta.

"Nakon sprovedenih mera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B.K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost", navode u saopštenju policije.