Policijski službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta Odeljenja bezbednosti Podgorica, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Budva, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli su krivične prijave protiv pet osoba, od kojih su dve maloletne.

"On se sumnjiči da je 17. oktobra 2025. godine, na štetu fizičkog lica iz Budve, ukrao motocikl marke „Kymco“. Krivična prijava protiv ovog lica podneta je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, shodno njegovom prebivalištu. Takođe, po nalogu postupajućeg državnog tužioca podnete su krivične prijave i protiv jednog maloletnog lica starog 17 godina, zatim protiv M.I. (22), R.S. (37) i Ć.A. (62), zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo prikrivanje na teritoriji opštine Podgorica. Ove osobe su, kako se sumnja, znajući da predmetni motocikl potiče iz krivičnog dela krađa, koristile isti, a potom ga međusobno prodavale. Motocikl je pronađen i oduzet od Ć.A., nakon čega je, uz izdatu potvrdu, vraćen vlasniku", navodi policija.