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Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje su danas, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, lišili slobode jedno lice zbog sumnje da je iz nehata lišilo života svoju suprugu, saopšteno je iz Uprave policije.

"Naime, danas je oko 9.40 časova lice B.K. (78) iz Cetinja telefonskim putem obavestilo Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Cetinje da je u mestu Rokoči, opština Cetinje, koristeći motornu testeru prilikom seče šume, oborilo stablo dužine oko 21 metar, koje je nakon pada ostvarilo kontakt sa njegovom suprugom, sada pokojnom D.K. (75), u predelu tela, nanevši joj telesne povrede usled kojih je preminula na licu mesta", navodi se u saopštenju.

Nakon sprovedenih mera i radnji, po nalogu državnog tužioca, B.K. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nehatno lišenje života i on će danas biti priveden tužiocu na dalju nadležnost.

"Po nalogu nadležnog državnog tužioca naložena je obdukcija tela stradale D.K.", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Borba.me)

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