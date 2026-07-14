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Ambasadori zemalja članica EU dali su zeleno svetlo za zatvaranje dva dodatna poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. Međuvladina konferencija biće održana danas u Briselu.

Nakon zatvaranja ova dva poglavlja Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa EU.

Uz Crnu Goru, odlučeno je da Albanija zatvori tri poglavlja, dok će Ukrajina i Moldavija otvoriti Klaster broj šest u pregovorima.

Iz irskog predsedavanja Savetu EU poručili su da se ovim gradi zamah za proširenje i pokazuje važnost koju Irska pridaje proširenju tokom svog predsedavanja.

"Super utorak" za proširenje

Ministar za evropske poslove Irske Tomas Birn poručio je na društvenim mrežama da se očekuje "Super utorak" u proširenju.

"Danas, zemlje članice EU su se saglasile da otvore klaster šest za Ukrajinu i Moldaviju, zatvore poglavlja 8 i 29 sa Crnom Gorom i poglavlja 25, 26 i 30 sa Albanijom. U utorak ću predsedavati najvećem broju konferencija o pristupanju u jednom danu od 2002. godine", poručio je Birn.

Pored Crne Gore i Albanije, međuvladine konferencije biće održane i sa Ukrajinom i Moldavijom. Ove dve zemlje će tom prilikom otvoriti po jedan pregovarački klaster.

Crna Gora će nakon predstojeće međuvladine konferencije imati privremeno zatvorenih 18 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

Irska, koja do 31. decembra ove godine predsedava Savetom Evropske unije, ima ambiciju da tokom svog šestomesečnog predsedavanja privede kraju pristupne pregovore sa Crnom Gorom.

Evropska unija je već odobrila početak izrade Nacrta Sporazuma o pristupanju, koji predstavlja završnu fazu pregovora o članstvu.

Evropska komisija je, takođe, usvojila finansijski okvir za Crnu Goru kojim je predviđeno gotovo 3,2 milijarde evra, polazeći od pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane punopravna članica Evropske unije tokom 2028. godine.

Poslednja međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije održana je 15. juna u Luksemburgu, kada su privremeno zatvorena pregovaračka poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 28 – Zaštita potrošača i zdravlja.