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Službenici Sektora granične policije procesuirali su Osnovnim državnim tužilaštvima u Bijelom Polju i Ulcinju dve osobe zbog sumnje da su počinile krivično delo falsifikovanje isprave, odnosno da su koristile falsifikovane registarske oznake i vozačku dozvolu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, službenici Stanice granične policije Bijelo Polje juče su na putnom pravcu Bijelo Polje – Granični prelaz Dobrakovo zaustavili radi kontrole putničko vozilo marke BMW belgijskih registarskih oznaka, kojim je upravljao R.P. (29) iz Bijelog Polja.

„Proverom kroz evidencije utvrđeno je da je predmetno vozilo odjavljeno 2022. godine, kada su vraćene i originalne registarske oznake“, navodi se u saopštenju.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv R.P.

„Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju se, nakon prikupljenih obaveštenja, izjasnio da u konkretnom slučaju postoje bitni elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave, te naložio da se protiv R.P. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio navedeno krivično delo“, saopšteno je iz Uprave policije.

U drugom slučaju, službenici Stanice granične policije Ulcinj podneli su krivičnu prijavu protiv državljanina Kosova B.K. (53), nakon što je na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani prilikom granične kontrole dao na uvid nemačku vozačku dozvolu za koju je utvrđeno da je falsifikovana.

„Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju protiv ovog lica podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanje isprave“, zaključuje se u saopštenju.