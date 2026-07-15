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Policija je izvršila racije i pojačane kontrole u 16 ugostiteljskih objekata u Kotoru, Ulcinju i Tivtu. Kontrolisano je oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica, 14 osoba je prekršajno procesuirano, a zakupcima ugostiteljskih objekata, plažnih barova i kupališta izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra.

Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ juče su u više gradova sprovodili pojačane aktivnosti usmerene na kontrolu operativno interesantnih lica, članova organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih osoba, sa ciljem otkrivanja stvari i predmeta u ilegalnom posedu, kao i prevencije i sprečavanja izvršenja krivičnih dela i sankcionisanja počinjenih delikata.

„Tokom ovih aktivnosti, preduzetih kako bi se, između ostalog, preventivnim delovanjem i sprečavanjem izvršenja krivičnih dela i prekršaja obezbedio stabilan javni red i mir za boravak turista i gostiju na primorju, izvršene su racije i kontrole ugostiteljskih objekata i lica koja su u njima boravila, među kojima su i ugostiteljski objekti čiji su vlasnici ili zakupci operativno interesantna lica. Službenici Uprave za inspekcijske poslove odgovornim licima u pravnim licima – ugostiteljskim objektima, plažnim barovima i kupalištima, zbog utvrđenih nepravilnosti izrekli su novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 85.000 evra, od čega je najveći deo kazni izrečen na području Tivta (Obala Đuraševića), dok su kazne izrečene i zakupcima plaža u Ulcinju“, navodi se u saopštenju policije.

U tri primorska grada – Kotoru, Ulcinju i Tivtu – policija je izvršila racije i pojačane kontrole u ukupno 16 ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisala oko 730 osoba, među kojima i 11 operativno interesantnih lica i dve osobe bliske njima. Četrnaest osoba procesuirano je zbog prekršaja.

„Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor juče su u periodu od 14 do 17 časova, zajedno sa službenicima Posebne jedinice policije, izvršili racije u šest plažnih barova koji se nalaze u Stolivu, naselju Sveti Stasije, Perastu i Risnu. Kontrolisano je oko 250 osoba, među kojima su bila i dva operativno interesantna lica. Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj sproveli su tokom jučerašnjeg dana pojačanu kontrolu ugostiteljskih objekata – plažnih barova na Velikoj plaži, kada su zajedno sa službenicima Uprave za inspekcijske poslove izvršili obilazak i kontrolu četiri plaže. Tom prilikom kontrolisano je oko 80 gostiju, među kojima i dva operativno interesantna lica“, navodi policija.

U Tivtu su juče, u periodu od 12 do 16 časova, izvršene racije i pojačana kontrola u jednom plažnom baru i pet ugostiteljskih objekata na poluostrvu Luštica, na Žanjicama i na Obali Đuraševića. Kontrolisano je oko 400 osoba, među kojima je bilo sedam operativno interesantnih lica i dve osobe bliske njima. Četrnaest osoba prekršajno je kažnjeno zbog počinjenih prekršaja.

Kako navode, policija će nastaviti sa kontinuiranim planskim preventivnim i represivnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, procesuiranje izvršilaca krivičnih dela i prekršaja, kao i drugim merama i radnjama sa ciljem očuvanja stabilnog javnog reda i mira, poštovanja zakona i podizanja ukupnog nivoa bezbednosti.