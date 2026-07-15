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Osnovna škola "Milić Keljanović" u Konjuhima u Opštini Andrijevica u Crnoj Gori prvi put u svojoj dugoj istoriji ostaje ove godine bez đaka prvaka.

Škola u nekada velikom mesnom centru Konjusi u Andrijevici, kojoj gravitiraju sela Kuti, Cecuni, Đuliće, Košutiće, Dulipolje, Jošanica, Krajišta i Japan, imala je prošle godine 21 učenika, među kojima je bio samo jedan đak prvak.

Preti zatvaranje ove škole

Opravdan je strah da ni narednih godina u ovoj školi u Crnoj Gori neće biti novih učenika i da joj preti zatvaranje, iako je nekada brojala i do 400 učenika, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

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- Tačno je da u narednim godinama u školi u Konjuhima neće biti prvaka, jer u selima koja gravitiraju ka ovoj školi više nema dece. To znači da postoji ozbiljna opasnost da se ova obrazovna ustanova zatvori u nekom narednom periodu - rekao je Tomo Babović - predsednik Mesne zajednice.

Konjuhe je 1948. godine, sa mesnim centrom Brod, i sastavnim delovima Dulipolje, Mimiće i Alje, brojalo blizu 700, a sada 57 stanovnika. Prema popisu, selo Jošanica, koje se nalazi u sastavu Mesne zajednice Konjuhe, 1948. godine brojalo je 435 stanovnika, a 2023. godine 52. I ostala potkomovska sela beleže drastičan pad broja stanovnika.