Turista iz Meksika nestao 13. jula na plaži Ploče kod Budve
Crna Gora
TURISTA IZ MEKSIKA NESTAO U BUDVI! Prijatelji mole za pomoć, poslednji put viđen pre dva dana na ovoj lokaciji
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Turista iz Meksika Dijego Alonso Flores (21) nestao je 13. jula u blizini plaže Ploče, na Krimovici kod Budve.
Njegovi prijatelji, koji su se obratili redakciji „Vijesti“, naveli su da je poslednji put viđen tog dana između 19 i 20 časova, nakon čega je otišao u šetnju plažom. Od tada mu se gubi svaki trag, a prema njihovim informacijama, nije se vratio u smeštaj.
Iz policije su za „Vijesti“ potvrdili da je nestanak prijavljen i da je o slučaju obavešteno nadležno tužilaštvo.
Flores ima kovrdžavu tamnosmeđu kosu, a u trenutku nestanka na sebi je imao tamnoplavi šorc za kupanje i nosio je naočare za sunce.
Svi koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili nestanku pozivaju se da se obrate policiji.
(Kurir.rs/Vijesti)
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