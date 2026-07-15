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Turista iz Meksika Dijego Alonso Flores (21) nestao je 13. jula u blizini plaže Ploče, na Krimovici kod Budve.

Njegovi prijatelji, koji su se obratili redakciji „Vijesti“, naveli su da je poslednji put viđen tog dana između 19 i 20 časova, nakon čega je otišao u šetnju plažom. Od tada mu se gubi svaki trag, a prema njihovim informacijama, nije se vratio u smeštaj.

Iz policije su za „Vijesti“ potvrdili da je nestanak prijavljen i da je o slučaju obavešteno nadležno tužilaštvo.

Flores ima kovrdžavu tamnosmeđu kosu, a u trenutku nestanka na sebi je imao tamnoplavi šorc za kupanje i nosio je naočare za sunce.

Svi koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili nestanku pozivaju se da se obrate policiji.

(Kurir.rs/Vijesti)

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