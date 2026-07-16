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Odlukom predsednika Opštine Žabljak, četvrtak, 16. jul, proglašen je Danom žalosti zbog tragične pogibije dvadesetčetvorogodišnjeg D. Š.

Mladić je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 5.30 časova u mestu Javorje, na putu Žabljak–Šavnik.

- D. Š. se nalazio sam u automobilu koji je, pod za sada neutvrđenim okolnostima, sleteo sa kolovoza. Mladić je u nesreći izgubio život, dok će tačan uzrok izletanja vozila biti utvrđen istragom - potvrdjeno je agenciji RINA u policiji.

Zbog tragedije koja je potresla Žabljak otkazani su svi događaji planirani u organizaciji Opštine i opštinskih preduzeća. Zastave na zgradi Opštine i objektima preduzeća čiji je ona osnivač biće spuštene na pola koplja.

Od vlasnika ugostiteljskih objekata očekuje se da tokom Dana žalosti poslovanje prilagode okolnostima, posebno kada je reč o emitovanju muzike.

Kurir.rs/RINA

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