- On se sumnjiči da je 13.07.2026. godine, u popodnevnim časovima, došao do prodajnog objekta – kioska, u delu grada Stari aerodrom, gde je od oštećene, zaposlene u objektu, koja je inače njegova supruga, tražio novac. Kada je oštećena odbila da mu preda traženi novac, imenovani je prišao registar kasi, u trenutku kada je ona otključala kasu kako bi vratila kusur jednoj od mušterija i pokušao da iz kase otuđi novac, saopšteno je iz UP.