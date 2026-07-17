Muškarac iz Budve uhapšen je zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici. Tužilaštvo mu je odredilo zadržavanje do 72 sata zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
Crna Gora
UHAPŠEN ZBOG NASILJA U PORODICI: Muškarcu iz Budve određeno zadržavanje zbog sumnje da je napao suprugu i njenog sina
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Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odredilo je zadržavanje do 72 sata N.R. iz Budve, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
On je, kako navode u saopštenju, prvo uputio pretnje vanbračnoj supruzi, nakon čega ju je gurnuo i naneo joj lake telesne povrede, a potom fizički napao i njenog maloletnog sina.
Zadržavanje je određeno zbog postojanja opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.
Kurir.rs/RTCG
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