Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odredilo je zadržavanje do 72 sata N.R. iz Budve, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

On je, kako navode u saopštenju, prvo uputio pretnje vanbračnoj supruzi, nakon čega ju je gurnuo i naneo joj lake telesne povrede, a potom fizički napao i njenog maloletnog sina.