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Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odredilo je zadržavanje do 72 sata N.R. iz Budve, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

On je, kako navode u saopštenju, prvo uputio pretnje vanbračnoj supruzi, nakon čega ju je gurnuo i naneo joj lake telesne povrede, a potom fizički napao i njenog maloletnog sina.

Zadržavanje je određeno zbog postojanja opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Kurir.rs/RTCG

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