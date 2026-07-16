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U tivatskom naselju Dumidran večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je motociklista oborio pešaka, javlja Radio Tivat.

Nezgoda se dogodila nešto posle 18 časova, a pešak je zadobio lakše telesne povrede. Nakon ukazane prve pomoći, vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u Opštu bolnicu u Kotoru.

Na mesto događaja, osim ekipe Hitne pomoći, izašli su i službenici Odeljenja bezbednosti Tivat.

Saobraćaj se na tom delu puta trenutno odvija naizmenično, uz regulaciju policijskih službenika.

Uviđaj će biti obavljen po dolasku nadležnog tužioca i veštaka, nakon čega će biti poznato više okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode.

Kurir.rs/RTCG

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