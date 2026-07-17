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Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio bivšu predsednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicuoptužbe za zloupotrebu službenog položaja u predmetu koji se odnosi na postupanje prema sudiji Osnovnog suda u Rožajama Milosavu Zekiću, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja.

Sudija izvestilac Predrag Tabaš saopštio je da je Apelacioni sud odbio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva kao neosnovanu, dok je uvažio žalbe odbrane i preinačio prvostepenu presudu.

Medenica se oslobađa optužbe da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da je prekoračila granice svojih ovlašćenja, kazao je Tabaš, navodeći da presuda postaje pravosnažna danom donošenja.

Medenica je nakon izricanja presude kazala "srećna sam što još uvek ima ovakvih sudija koji nisu na prodaju".

Apelacioni sud je, obrazlažući odluku, naveo da nakon neposredne ocene svih izvedenih dokaza nije utvrđeno da je Medenica na nesumnjiv način prekoračila granice svojih službenih ovlašćenja, niti da je propustila izvršenje službene dužnosti čije je preduzimanje bilo propisano zakonom i koje je bilo u okviru njenih nadležnosti kao predsednice Vrhovnog suda.

Kao ključni razlog za takvu odluku, Apelacioni sud je naveo da odluku o privremenom udaljenju sudije od vršenja sudijske funkcije, prema važećim propisima, donosi Sudski savet kao kolektivni organ, a ne predsednik Vrhovnog suda pojedinačno.

Sud je ocenio i da nije dokazana uzročno-posledična veza između postupanja Medenice i činjenice da Sudski savet nije doneo odluku o privremenom udaljenju sudije Milosava Zekića, imajući u vidu da je saznanje o vođenju krivičnog postupka protiv njega istovremeno dostavljeno i Sudskom savetu, koji je bio nadležan da o tom pitanju odlučuje.

Apelacioni sud se osvrnuo i na službenu zabelešku koju je Medenica unela na omotu spisa Vrhovnog suda, ocenjujući da ona ne predstavlja službenu odluku u pravnom smislu niti akt kojim se odlučuje o pravima, obavezama ili odgovornostima nekog lica, već internu konstataciju bez pravnog dejstva prema Sudskom savetu ili drugim organima.

Sud je naveo i da nije utvrdio drugačije činjenično stanje u odnosu na ono koje je utvrdio prvostepeni sud, već da je iste dokaze drugačije ocenio, odnosno pravno vrednovao.

Medenica je u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Podgorici bila osuđena na šest meseci zatvora. Apelacioni sud je ranije ukinuo prethodnu prvostepenu presudu kojom joj je bila izrečena ista kazna.

Prema optužnom predlogu, Medenica je 2019. godine, kao predsednica Vrhovnog suda i članica Sudskog saveta, nakon što je dobila podatke da se protiv sudije Milosava Zekića vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru, odlučila da ne preduzima dalje radnje i predmet arhivirala.

Tužilaštvo je tvrdilo da je na taj način Zekiću pribavila korist jer nije bio privremeno udaljen sa sudijske funkcije, dok je odbrana osporavala da je Medenica imala ovlašćenje da odlučuje o takvoj meri. Apelacioni sud je, prihvatajući žalbe odbrane, zaključio da nije dokazano da je prekoračila granice službenih ovlašćenja.

Sa istim slučajem povezan je i postupak protiv bivše sekretarke Sudskog saveta Vesne Aćimić, koja se pred Osnovnim sudom u Podgorici tereti za zloupotrebu službenog položaja i sprečavanje dokazivanja zbog postupanja po informacijama u vezi sa predmetom Zekića.

Begović: Pravda je spora, ali je ipak došla



Branilac Vesne Medenice Zdravko Begović kazao je nakon odluke Apelacionog suda da je time potvrđeno ono što je od početka tvrdila odbrana – da nema dokaza da je bivša predsednica Vrhovnog suda izvršila krivično delo zloupotrebe službenog položaja.

- Dan je kada se može reći da je pravda spora, ali ipak došla. Apelacioni sud je doneo odluku za koju smo od prvog dana tvrdili da mora biti takva - oslobađajuća, jer nema dokaza da je Vesna Medenica zloupotrebila službeni položaj - kazao je njen branilac.

On je istakao da je značajno što je odluka Apelacionog suda pravosnažna i da na nju više ne postoji mogućnost žalbe Specijalnog državnog tužilaštva.

Prema njegovim rečima, sud je odluku zasnovao isključivo na dokazima i sadržini spisa predmeta, bez obzira na eventualne druge pritiske.

Begović je pojasnio da je Apelacioni sud kao ključni razlog za oslobađanje Medenice naveo da ona kao pojedinac nije bila nadležna da odlučuje o pitanju koje se odnosilo na sudiju Milosava Zekića, već da je to bila nadležnost Sudskog saveta kao kolektivnog organa.

Dodao je da je istog dana kada je Medenica obaveštena o postupku protiv Zekića, o tome bio obavešten i Sudski savet, zbog čega, kako je naveo, nije postojala obaveza da ona sama preduzima radnje.

Govoreći o službenoj zabelešci koju je Medenica sačinila na unutrašnjem omotu spisa, branilac je kazao da ona nije predstavljala zvanični dokument, već internu belešku, te da ni u tom delu nema dokaza o postojanju krivične odgovornosti.

- Žao mi je što nije ranije utvrđeno ono što je danas utvrdio Apelacioni sud, ali je važno da je konačna odluka donesena - kazao je on.