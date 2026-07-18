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Dežurna sutkinja Odeljenja u Baru Dubravka Mažić u hitnom postupku izrekla je kaznu zatvora u trajanju od 31 dan K.D. (54) iz Banjaluke, BiH, zbog vožnje sa tri promila alkohola u krvi, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Banjalučanin je uhapšen i u zakonskom roku doveden u sud, nakon što je saobraćajna patrola utvrdila da je na lokalnoj saobraćajnici u Baru upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u količini od 3,3 g/kg.

"Shodno odluci suda, okrivljeni će izdržati kaznu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu, na čije izdržavanje je upućen pre pravosnažnosti rešenja, usled opasnosti od bekstva."

Pored zatvorske kazne, izrečena mu je i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od šest meseci na teritoriji Crne Gore, a njeno izvršenje će po pravosnažnosti odluke sprovesti Uprava policije – OB Bar.

Kurir.rs/RTCG

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