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Pripadnici Gorske službe spasavanja Crne Gore uspešno su pronašli i bezbedno evakuisali petoro državljana Izraela koji su se tokom noći izgubili na lokalitetu Savin kuk na Durmitoru.

Poziv za pomoć upućen je putem Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a, nakon čega su spasioci krenuli u potragu.

Među izgubljenim planinarima bilo je i troje maloletnika, rođenih 2007, 2009. i 2014. godine. Nakon što su pronađeni, svi su bezbedno sprovedeni na sigurno, a akcija spasavanja uspešno je završena.

Iz Gorske službe spasavanja apelovali su na planinare da pre odlaska u planinu pažljivo isplaniraju rutu, prate vremensku prognozu i ponesu odgovarajuću opremu.

– Odgovornim ponašanjem čuvate svoju bezbednost i pomažete da planina ostane mesto sigurnog uživanja – poručili su spasioci.