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- Službenici Sektora granične policije lišili su slobode dva strana državljanina zbog sumnje da su na ulazu u Crnu Goru, na Graničnom prelazu "Aerodrom Podgorica", pokušali da stupe na našu teritoriju uz falsifikovane boravišne dozvole - navodi se u saopštenju MUP Crne Gore.

- Službenici Stanice granične policije II Aerodrom Podgorica su, naime, na Graničnom prelazu "Aerodrom Podgorica" juče kontrolisali putnike koji su pristigli sa leta Ankara - Podgorica, među kojima je bio i S.E.A.M (41), državljanin Egipta, koji je prezentovao policijskim službenicima boravišnu dozvolu Poljske.

Prilikom vršenja granične kontrole na prvoj liniji graničnih provera policijski službenici su posumnjali u verodostojnost i ispravnost boravišne dozvole Poljske. Zbog navedenog, izvršena je detaljna granična kontrola i kod navedene boravišne dozvole nađena su

odstupanja u odnosu na original, te je utvrđeno da se radi o falsifikatu.

Kriminalistička obrada ukazala je na sumnju da je S.E.A.M falsifikovani dokument pribavio u Turskoj, za iznos od 4.000 evra.

Službenici navedene Stanice granične policije su, takođe juče, na Graničnom prelazu "Aerodrom Podgorica" kontrolisali lice koje je sa istog leta Ankara - Podgorica pokušalo da uđe u Crnu Goru uz falsifikovani dokument.

Granični policajci su, naime, prilikom kontrole državljanina Egipta, G.B.M.V (21), otkrili da je boravišna dozvola Grčke koju im je prezentovao falsifikovana.

Na osnovu spovedenih daljih mera i radnji, sumnja se da je ovo lice falsifikovani dokument pribavilo u Turskoj, takođe za iznos od 4.000 evra.

O događajima je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se oba lica liše slobode, zbog sumnje da su izvršila krivična dela falsfikovanje isprave.

Lica su lišena slobode i uz krivične prijave su jutros sprovedena navedenom tužiocu na dalju nadležnost.