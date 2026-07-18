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Video je navodno nastao blizu ulaza u Boku Kotorsku, a autor snimka je uveren da je reč o velikoj beloj ajkuli, jednoj od najvećih i najopasnijih vrsta za čoveka, a s njim su se složili i brojni čitaoci u komentarima.

Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora Crne Gore smatra da se, sudeći po onome što se na snimku može videti, verovatno radi o mako ajkuli(dugonosa ajkula), čija građa često podseća na onu velike bele.

Dodao je da pojava te vrste ajkule u ovom delu Jadrana nije neuobičajena.

- To nije iznenađujuće jer se gotovo svake od proteklih godina ulovi/snimi u ovom delu Jadrana - izjavio je Ćetković.

Dugonosa ajkula, poznata i kao mako (Isurus oxyrinchus), jedna je od najimpresivnijih ajkula koje žive u svetskim okeanima, uključujući Sredozemno i Jadransko more.

Može narasti do 4,5 metra dužine i težiti više od pola tone, a prepoznatljiva je po vretenastom telu, šiljatoj njušci i dugim, igličastim zubima. Stručnjaci makoa smatraju najbržom ajkulom na svetu jer može razviti brzinu veću od 70 kilometara na sat, što je čini izuzetno efikasnim predatorom.

Mako nastanjuje otvoreno more, ali se povremeno približava obali i podvodnim grebenima. Hrani se uglavnom ribama poput tune, skuše i sabljarke, kao i glavonošcima, a poznat je po snažnim skokovima iznad površine mora.

Reč je o migratornoj vrsti koja prati tople morske struje i može preći velike udaljenosti.