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Barska policija uhapsila je M.C. (45), državljanina Severne Makedonije sa prebivalištem u Norveškoj, zbog sumnje da je brutalno pretukao 56-godišnjeg muškarca iz Bara. Incident se dogodio nakon kraće prepirke tokom mimoilaženja automobilima, kada je osumnjičeni žrtvi zadao više udaraca i naneo joj tešku telesnu povredu u vidu preloma ramena.

"Oštećeni muškarac je, naime, 14.07.2026. godine u večernjim časovima pristupio u policijske prostorije i prijavio da ga je neposredno pre toga, u mestu Veliki Pijesak, u blizini magistralnog puta Bar – Ulcinj, fizički napao njemu nepoznati muškarac, te da je tom prilikom zadobio povrede u predelu glave i tela", piše u saopštenju.

Policijski službenici odmah su preduzeli mere i radnje na rasvetljavanju događaja, koje su, kako se navodi, dovele do identifikovanja M.C. kao osumnjičenog da je izvršio ovo delo.

"Sumnja se da je M.C. navedenog dana, nakon kraće prepirke sa oštećenim muškarcem, koja je nastala nakon mimoilaženja vozilima u saobraćaju, izašao iz vozila i ovom muškarcu zadao više udaraca u predelu glave i tela, nanevši mu tešku telesnu povredu u vidu preloma ramena", ističe se.

Prema informacijama, policijski službenici pronašli su M.C. i doveli ga u policijske prostorije. Kako se navodi, o svemu je obaveštena državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, po čijem nalogu je M.C. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje.