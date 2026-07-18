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Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi lišili su juče slobode A.D.B. (26), državljanina Ruske Federacije, zbog sumnje da je, na štetu dva policijska službenika, počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

A.D.B. je, kako se sumnja, juče, 17.07.2026. godine, oko 16.30 časova, na Graničnom prelazu "Debeli brijeg", u prostorijama Stanice granične policije I Herceg Novi, fizički napao jednog policijskog službenika tako što mu je zadao udarac pesnicom u predelu glave, a odmah potom i udarac obema rukama u predelu grudi, navodi se u saopštenju.

On je nakon toga, sumnja se, pokušao da se udalji iz policijskih prostorija, u čemu je sprečen od strane policijskog službenika kojeg je napao i još jednog policijskog službenika, kada je nastavio sa napadom na oba policijska službenika, pružajući im aktivan otpor i zadajući im udarce rukama i nogama u predelu tela, nakon čega je savladan, navodi se u saopštenju.

Oba policijska službenika su u događaju zadobila lake telesne povrede.

Osumnjičeni A.D.B. je danas, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom.

Nakon saslušanja, nadležni tužilac je za njega doneo rešenje o zadržavanju u policijskim prostorijama u trajanju do 72 časa, do privođenja sudiji za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom.