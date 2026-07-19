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Pripadnici granične policije zaplenili su na magistralnom putu Rožaje–Berane 310 boksova cigareta sa tzv. kosovskim akciznim markicama, vrednih oko 9.300 evra, koje su bile skrivene u posebno izrađenom bunkeru u automobilu srpskih registarskih oznaka. Protiv državljanina Srbije O.G. (23), koji je upravljao vozilom, biće podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

„Službenici Regionalnog centra granične policije ‘Sever’ za suzbijanje prekograničnog kriminala su danas, 18.07.2026. godine, na magistralnom putu Rožaje–Berane zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke ‘Golf IV’, crne boje, srpskih registarskih oznaka. Vozilom je upravljao O.G. (23), državljanin Republike Srbije, dok se na mestu suvozača nalazio A.S, takođe državljanin Srbije“, navodi se u saopštenju.

Iz policije navode da je tokom kontrole O.G. policijskim službenicima u razgovoru rekao da se u vozilu nalazi specijalno izrađen bunker u kojem su sakrivene cigarete.

„O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama. Po odobrenju nadležnog tužioca, lice je dobrovoljno, bez naredbe za pretres, otvorilo bunker i iz njega izvadilo cigarete. Nakon toga izvršen je dodatni detaljan pregled vozila od strane policijskih službenika“, ističe se.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da se u posebno izrađenom bunkeru u vozilu nalazilo ukupno 310 boksova cigareta sa tzv. kosovskim akciznim markicama, čija je tržišna vrednost procenjena na oko 9.300 evra, saopštila je policija.