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Podgorička policija danas je pronašla vozilo „Toyota Land Cruiser“ koje je ukradeno kod Velike plaže u Ulcinju pre četiri dana, saopšteno je iz Uprave policije.

Juče su mediji objavili da je vozilo „Toyota Land Cruiser“, u vlasništvu S.Ć. iz Bijelog Polja, koje je 14.07.2026. godine ukradeno sa parkinga kod Velike plaže u Ulcinju, usred dana.

"Policija je danas pronašla ovo otuđeno vozilo u Podgorici i vozilo će, nakon obrade, biti vraćeno vlasniku.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su, naime, odmah postupili po prijavi vlasnika S.Ć, podnetoj 14.07.2026. godine, da je njegovo vozilo „Toyota Land Cruiser“ navedenog dana otuđeno sa parking prostora kod Velike plaže u Ulcinju. Preduzete su brojne mere i radnje na rasvetljavanju ovog događaja, a o svemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju", navodi se u saopštenju.

O događaju su obaveštene i organizacione jedinice policije u drugim gradovima.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica pronašli su danas navedeno otuđeno vozilo na području Podgorice, u naselju Stari aerodrom. Slede dalje policijske mere i radnje na pronalasku lica koje je vozilo otuđilo, kao i na potpunom rasvetljavanju događaja", kazali su iz policije.

Kurir.rs/RTCG

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