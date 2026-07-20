U prevrtanju automobila na Jadranskoj magistrali u Sutomoru povređen je vozač, a oštećena su i tri parkirana vozila.
Crna Gora
PREVRNUO SE AUTOMOBIL NA JADRANSKOJ MAGISTRALI: Povređen vozač, zakucao se u tri parkirana vozila
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Jedna osoba je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila prošlog jutra na Jadranskoj magistrali, u Sutomoru, kada je iz još neutvrđenih razloga došlo do prevrtanja automobila na krov.
Prema prvim saznanjima Primorskog portala, vozač ovog automobila je povređen i prevezen je u Hitnu medicinsku pomoć u Baru.
Lekari utvrđuju stepen povreda.
Nakon prevrtanja automobil je oštetio još tri putnička vozila koja su bila parkirana pored magistrale, potvrdili su iz policije za taj portal.
Uzrok saobraćajne nezgode utvrdiće istraga.
Kurir.rs/RTCG
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