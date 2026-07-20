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Jedna osoba je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila prošlog jutra na Jadranskoj magistrali, u Sutomoru, kada je iz još neutvrđenih razloga došlo do prevrtanja automobila na krov.

Prema prvim saznanjima Primorskog portala, vozač ovog automobila je povređen i prevezen je u Hitnu medicinsku pomoć u Baru.

Lekari utvrđuju stepen povreda.

Nakon prevrtanja automobil je oštetio još tri putnička vozila koja su bila parkirana pored magistrale, potvrdili su iz policije za taj portal.

Uzrok saobraćajne nezgode utvrdiće istraga.

Kurir.rs/RTCG

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