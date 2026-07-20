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Jedna osoba je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila prošlog jutra na Jadranskoj magistrali, u Sutomoru, kada je iz još neutvrđenih razloga došlo do prevrtanja automobila na krov.

Prema prvim saznanjima Primorskog portala, vozač ovog automobila je povređen i prevezen je u Hitnu medicinsku pomoć u Baru.

Lekari utvrđuju stepen povreda.

Nakon prevrtanja automobil je oštetio još tri putnička vozila koja su bila parkirana pored magistrale, potvrdili su iz policije za taj portal.