Na graničnom prelazu Božaj u Crnoj Gori policija je oduzela Audi A4 Avant za kojim je raspisana Interpolova potraga iz Nemačke.
Crna Gora
ZAPLENJEN AUDI SA INTERPOLOVE POTERNICE: Vozilo oduzeto na granici Crne Gore, vozač iz Severne Makedonije kontrolisan
Slušaj vest
Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“, Stanice granične policije Podgorica, u subotu su na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali F.S. (38), državljanina Republike Severne Makedonije, koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke Audi A4 Avant, nemačkih registarskih oznaka.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, proverom podataka za navedeno vozilo, putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da se ono potražuje od strane NCB Interpola Nemačke.
„Predmetno vozilo je oduzeto i predato na dalju nadležnost službenicima Odeljenja bezbednosti Podgorica“, navode iz Uprave policije.
Kurir.rs/RTCG
Reaguj
Komentariši