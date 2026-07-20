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Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“, Stanice granične policije Podgorica, u subotu su na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali F.S. (38), državljanina Republike Severne Makedonije, koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke Audi A4 Avant, nemačkih registarskih oznaka.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, proverom podataka za navedeno vozilo, putem NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da se ono potražuje od strane NCB Interpola Nemačke.