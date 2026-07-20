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Barska saobraćajna policija kaznila je četiri firme i jedno odgovorno lice zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.

Policija je u objavi na mreži X navela da su njihovi saobraćajci u Baru sproveli akciju „Autobus“, usmerenu na kontrolu poštovanja Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika, kao i uređaja za evidentiranje u drumskom prevozu.

„Kažnjene su četiri firme iz Albanije, Makedonije, Crne Gore i jedno odgovorno lice iz Crne Gore“, navodi se u objavi policije.

Oni su naveli da su se utvrđeni prekršaji odnosili na nedovoljno iskorišćen dnevni odmor vozača i prekoračenje dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.

„Policija nastavlja pojačane kontrole u cilju sprečavanja najtežih saobraćajnih nezgoda i zaštite bezbednosti svih učesnika u saobraćaju“, saopštili su iz policije.

Kurir.rs/RTCG

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