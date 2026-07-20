SAOBRAĆAJNA KONTROLA U BARU: Četiri firme kažnjene zbog prekršaja vozača
Barska saobraćajna policija kaznila je četiri firme i jedno odgovorno lice zbog nedovoljno iskorišćenog dnevnog odmora vozača i prekoračenja dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.
Policija je u objavi na mreži X navela da su njihovi saobraćajci u Baru sproveli akciju „Autobus“, usmerenu na kontrolu poštovanja Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika, kao i uređaja za evidentiranje u drumskom prevozu.
„Kažnjene su četiri firme iz Albanije, Makedonije, Crne Gore i jedno odgovorno lice iz Crne Gore“, navodi se u objavi policije.
Oni su naveli da su se utvrđeni prekršaji odnosili na nedovoljno iskorišćen dnevni odmor vozača i prekoračenje dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.
„Policija nastavlja pojačane kontrole u cilju sprečavanja najtežih saobraćajnih nezgoda i zaštite bezbednosti svih učesnika u saobraćaju“, saopštili su iz policije.
Kurir.rs/RTCG