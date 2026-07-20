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Milan Knežević, lider DNP-a i poslanik u Skupštini Crne Gore, boravi u zvaničnoj poseti Vašingtonu. Putovanje je iskoristio da u svom prepoznatljivom stilu pošalje poruku domaćoj javnosti, ali i bivšim koalicionim partnerima, poručivši da se ne brinu jer je, kako je naveo, situacija "pod kontrolom".

"Pošto su se moji bivši koalicioni partneri iz Vlade zabrinuli hoću li potrefiti Vašington, da im javim radosnu vest da se ne sekiraju – sve je pod kontrolom. Samo neka nabave leksilijum narednih dana. P.S. I to sam leteo sa Južnokorejcima, ishvališe Milojka da se i Novoviću štucalo", napisao je Knežević na svom Fejsbuk profilu.

Prema saznanjima Adria TV, Knežević će tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama obaviti niz veoma važnih razgovora sa visokim zvaničnicima američke administracije, kao i sa predstavnicima američkog Kongresa.

Njegov odlazak u Vašington predstavlja veliko iznenađenje na domaćoj političkoj sceni, budući da je reč o jednoj od najznačajnijih međunarodnih poseta predstavnika srpskog naroda iz Crne Gore u poslednjih nekoliko godina. Valja napomenuti da je Knežević u Sjedinjene Američke Države otputovao na poziv iz Vašingtona.

Kako saznaje Adria TV, ova poseta izazvala je veliku pažnju i određenu nervozu među predstavnicima parlamentarne većine, koji su, prema našim informacijama, smatrali da je Knežević bio "otpisan" kao relevantan sagovornik zapadnih partnera.

Prema informacijama kojima raspolaže Adria TV, teme razgovora obuhvatiće bilateralne odnose Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, regionalnu stabilnost, evropske integracije Crne Gore, aktuelna politička pitanja od značaja za region, kao i položaj srpskog naroda u Crnoj Gori.