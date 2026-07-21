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Na crnogorskim putevima od 13. do 19. jula evidentirano je 146 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba poginula, 18 zadobilo teške, a 55 lake telesne povrede, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru kampanje „Živi, ne žuri“.

Kako navode, kampanja Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja se kroz svakodnevne preventivne i represivne aktivnosti usmerene na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda.

„Svaka saobraćajna nezgoda sa povređenim ili stradalim licima predstavlja ozbiljno upozorenje da nepažnja, neprilagođena brzina, nepoštovanje saobraćajnih propisa i rizično ponašanje mogu imati teške i trajne posledice“, istakli su iz MUP-a.

MUP podseća da je osnovna poruka kampanje odgovorno ponašanje u saobraćaju.

„Upravo zato poruka kampanje ‘Živi, ne žuri’ ostaje jasna – nekoliko minuta ušteđenih brzom vožnjom ne može biti vrednije od ljudskog života. Odgovornim ponašanjem za volanom čuvamo sebe, svoje najbliže i sve druge učesnike u saobraćaju“, navodi se u saopštenju.

Tokom izveštajnog perioda pripadnici saobraćajne policije podneli su 620 prekršajnih prijava, izdali 5.164 prekršajna naloga, lišili slobode 230 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i privremeno oduzeli 55 pari registarskih oznaka.

Iz MUP-a poručuju da će i u narednom periodu poseban akcenat biti na kontroli prekoračenja brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i zaštiti najugroženijih učesnika u saobraćaju.

„Kroz kampanju ‘Živi, ne žuri’ Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da deluje preventivno, ali i odlučno prema onima koji svojim ponašanjem ugrožavaju bezbednost drugih“, poručili su iz MUP-a.

Oni su još jednom apelovali na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu odgovorni, strpljivi i oprezni.

Kurir.rs/RTCG

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