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Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ u Crnoj Gori, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvima, nastavljaju intenzivne aktivnosti u borbi protiv svih oblika ekološkog kriminala, koji predstavlja jedan od nacionalnih prioriteta, saopšteno je iz Uprave policije.

„U okviru aktivnosti usmerenih na otkrivanje, sprečavanje i procesuiranje nezakonite gradnje, devastacije prostora i bespravnih aktivnosti u šumarstvu, podnete su krivične prijave protiv dva lica. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Mojkovac su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, podneli krivičnu prijavu protiv Lj.V. iz Mojkovca zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa. Sumnja se da je ovo lice tokom aprila 2024. godine, u državnoj šumi na lokalitetu Uroševina, izvršilo bespravnu seču stabala, čime je Upravi za gazdovanje šumama i lovištima pričinilo materijalnu štetu“, dodaje se.

Policija dalje tvrdi da su službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje, preduzimajući planske aktivnosti na suzbijanju krivičnih dela iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata i zaštite imovine, podneli Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv E.T. iz Bijelog Polja zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.