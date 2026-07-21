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Policija u Budvi kontrolisala je pet plažnih barova, legitimisala 85 osoba, izvršila pregled 62 lica, dok je petoro njih dovedeno u službene prostorije radi preduzimanja daljih policijskih mera i radnji, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Prilikom kontrole i pregleda N.B. (45), državljanina Bosne i Hercegovine, pronađena je određena količina kokaina.

„Takođe, više državljana Republike Srbije zatečeno je bez ličnih identifikacionih dokumenata. Kod M.D. (35) pronađene su tablete 'Bromazepam', za koje nije posedovao odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, u saradnji sa nadležnim lokalnim i državnim inspekcijama, sproveli ciljanu kontrolu noćnog kluba 'C.', u kojem je nastupao estradni umetnik D.D.", navodi se u saopštenju.

Tokom kontrole zatečena su maloletna lica kako konzumiraju alkohol.

„Zbog točenja alkoholnih pića maloletnim licima, nadležna inspekcija sankcionisala je ugostiteljski objekat novčanom kaznom u iznosu od 2.200 evra. Takođe, sanitarna inspekcija je, zbog utvrđenih nepravilnosti iz svoje nadležnosti, ovom objektu izrekla novčanu kaznu u iznosu od 900 evra", piše u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

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