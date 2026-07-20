Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata trojici stranih državljana osumnjičenih za nasilničko ponašanje i nanošenje teške telesne povrede.
Crna Gora
POSVAĐALI SE ZBOG MIMOILAŽENJA U USKOJ ULICI: Trojici stranih državljana određeno zadržavanje do 72 sata u Baru
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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata stranim državljanima osumnjičenim za krivična dela nasilničko ponašanje i nanošenje teške telesne povrede.
Iz barskog ODT-a saopšteno je da je zadržavanje određeno državljanima Norveške S.I., Severne Makedonije C.M. i Norveške S.R.
„Osumnjičenima se stavlja na teret da su u sredu, u Dobroj Vodi, naneli teške telesne povrede oštećenom nakon što je sugerisao kako da se mimoiđu vozilima u uskoj ulici“, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
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