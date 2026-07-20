Slušaj vest

Ulcinjaninu B.N. (33) izrečena je jedinstvena kazna zatvora od 30 dana i novčana kazna od 200 evra zbog više prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, saopšteno je iz Suda za prekršaje u Budvi.

Presudu je danas, u hitnom postupku, donela sutkinja Odeljenja u Ulcinju Slađana Barjaktarević, postupajući po optužnom aktu Odeljenja bezbednosti Ulcinj.

Kako je saopšteno, B.N. se nije zaustavio na znak „STOP“ koji mu je dao policijski službenik na magistralnom putu Ulcinj–Bar, u mestu Kodre, već je nastavio vožnju, nakon čega je sustignut u policijskoj poteri.

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao motociklom marke KTM pod dejstvom kokaina i amfetamina, što je potvrđeno laboratorijskim testiranjem. Takođe, motocikl nije bio registrovan.

Sud mu je za nezaustavljanje na znak policije i upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci utvrdio po 15 dana zatvora, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 30 dana.

Zbog upravljanja neregistrovanim motociklom izrečena mu je i novčana kazna od 200 evra.

Pored toga, B.N. su izrečena tri kaznena boda i zaštitna mera zabrane upravljanja vozilima A kategorije u trajanju od šest meseci, koja će se primenjivati nakon izvršenja zatvorske kazne i pravosnažnosti odluke.