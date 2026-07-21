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Bivši premijer Crne Gore Dritan Abazović i nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić dali su izjavu u Specijalnom policijskom odeljenju (SPO), a u okviru izviđaja oko počasnog državljanstva biznismenu s Kosova Naseru Ramaju, koje mu je dato pred sam kraj mandata manjinske 43. Vlade.

Dritan Abazović i Filip Adžić saslušani su pre desetak dana. Oni su odgovarali na pitanja službenika SPO-a na osnovu koje dokumentacije su odlučili da odobre upis Ramaja u crnogorsko državljanstvo.

Nekadašnji premijer potvrdio je "Vijestima" da je dao izjavu u svojstvu građanina u prostorijama SPO-a, ali nije želeo da govori o detaljima saslušanja.

Nekadašnji čelnik MUP-a nije odgovarao na poruke ovoj redakciji.

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore i SPO vode postupak kako bi utvrdili da li je eventualno bilo zloupotrebe službenog položaja kada je pred sam kraj mandata Abazovićeve Vlade, biznismenu s Kosova, na osnovu diskrecionog prava, dato počasno državljanstvo Crne Gore.

Dodeli tog državljanstva prethodilo je pozitivno mišljenje Ministarstva finansija, ali i pozitivna bezbednosna provera Agencije za nacionalnu bezbednost, kao i predlog tadašnjeg premijera da MUP upiše Nasera Ramaja u Registar crnogorskih državljana.

Dritan Abazović Foto: Printscreen/Slobodna zona

"Zaljubljenik u Crnu Goru"

Kada je u Naser Ramaj, 28. avgusta 2023. godine, dostavio zahtev da se dobije počasno državljanstvo Crne Gore prema članu 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, između ostalog, napisao je da je "veliki zaljubljenik u Crnu Goru, koju smatra svojom državom".

Međutim, iste osećaje prema državi Crnoj Gori, čini se, nije pokazao prilikom plaćanja poreza za dve firme, koje je osnovao, pa je "Alart centa" u to vreme bila na "crnoj listi" poreskih dužnika, a "Nova gradnja" je bila blokirana još od leta 2021. godine zbog duga od pola miliona evra.

Kako su poreska dugovanja promakla tada vrhu izvršne vlasti da Ramaju daju počasno državljanstvo, koje je rezervisano samo za osobe čiji je prijem od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski ili drugi interes Crne Gore, zbog čega ova kategorija predstavlja i izuzetak od redovne procedure.

I pored toga što se brojni zahtevi u MUP-u za dobijanje crnogorskih pasoša, zbog stroge procedure i provere na brojnim stepenicima godinama ne rešavaju, to nije bio slučaj sa aplikacijom kontroverznog biznismena sa Kosova, čiji je zahtev rešen za tačno dva meseca.