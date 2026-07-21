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Skupština opštine (SO) Pljevlja sa 18 glasova usvojila je Deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Dokument je predložila Demokratska narodna partija (DNP), a isti takav je ranije usvojen u SO Zeta.

U dokumentu koji sadrži šest tačaka nema eksplicitne formulacije o "otpriznavanju" Kosova ni u Zeti, ni u Pljevljima. Međutim, poručuje se da pljevaljski parlament "ostaje privržen... nepovredivosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, zasnovanog na međunarodnom pravu i Rezoluciji Saveta bezbednosti UN..."

U tački jedan deklaracije piše da SO Pljevlja "s posebnom zabrinutošću konstatuje da se položaj Crnogoraca i Srba na Kosovu i Metohiji svakodnevno pogoršava pod privremenim prištinskim institucijama".

U drugoj se navodi da SO Pljevlja "sa žaljenjem konstatuje da su sve dosadašnje vlade Crne Gore, od sticanja nezavisnosti (2006. godine), ignorisale većinski stav građana Crne Gore da su Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije".

U tački tri piše da SO Pljevlja poziva Vladu premijera Milojka Spajića (PES) da vodi "izbalansiranu spoljnu politiku" i da u međunarodnim institucijama i organizacijama ne glasa za odluke "koje su usmerene protiv interesa većinske Crne Gore i susedne i bratske države Srbije".

"SO Pljevlja, solidarišući se sa stradalim crnogorskim i srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, donosi ovu deklaraciju kao vid podrške i nastojanja da se kriza nastala jednostrano proglašenom nezavisnošću reši mirnim putem; SO Pljevlja ostaje privržen poštovanju Povelje UN, nepovredivosti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, zasnovanog na međunarodnom pravu i Rezoluciji Saveta bezbednosti UN 1244", navedeno je u tačkama četiri i pet deklaracije.

DNP nastavlja inicijativu i na državnom nivou

Nakon što je bivši Demokratski front (DF), koji čine DNP i NSD, pre tri godine bezuspešno pokušao da u zetskom parlamentu usvoji deklaraciju o "otpriznavanju" Kosova, Knežević je sredinom aprila najavio da će aktuelizovati to pitanje – ovog puta i u drugim opštinama gde je DNP deo vlasti, ali i na državnom nivou.

Inicijativu za usvajanje deklaracije pokrenuo je poslanik DNP-a Vladislav Bojović, uz obrazloženje da lokalni parlament treba da zauzme stav o, kako je naveo, "jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova".

Stavljanje na dnevni red inicijative potpisalo je 19 odbornika – svih deset odbornika Nove srpske demokratije (NSD), dva predstavnika DNP-a, nezavisni odbornik Ratko Pejović, dva predstavnika Pokreta za Pljevlja Novice Stanića, troje od četvoro odbornika Demokratske Crne Gore, kao i odbornica Ujedinjene Crne Gore Dejana Petrić. Za usvajanje dokumenta potrebno je najmanje 18 "ruku".

Jedini odbornik Demokrata koji nije podržao inicijativu je Milojica Tešović, koji smatra da lokalni parlament ne treba da raspravlja o pitanjima spoljne politike jer su ona u nadležnosti državnih institucija, odnosno Vlade.

I nezavisni odbornik Miomir Drobnjak prethodno je najavio da iz istih razloga neće podržati usvajanje deklaracije.