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Na brdu Lisinj, u mestu Podi kod Bara, u noći između utorka i srede izbio je požar koji je zahvatio nisko rastinje, zbog čega su barski vatrogasci intervenisali nakon ponoći.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Bar, Aco Vulević, kazao je za Primorski portal da su odmah po prijavi požara na teren upućena tri vatrogasna vozila.

Za sada nema informacija o uzroku izbijanja požara, niti da je vatra ugrozila stambene objekte ili pričinila veću materijalnu štetu. Vatrogasci su tokom noći radili na lokalizaciji i gašenju požara.

Vatra je vidljiva sa velike daljine. Postoji mogućnost da je grom izazvao požar, a jak vetar otežava situaciju. 

Kurir.rs/RTCG/Instagram 192

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