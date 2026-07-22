Za sada nije poznato kada bi rekonstrukcija trebalo da usledi
Crna Gora
ODLOŽENA REKONSTRUKCIJA VLADE CRNE GORE: Skupština danas neće zasedati
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Iako je za danas najavljena, rekonstrukcija Vlade Crne Gore je, ipak, odložena.
To je saopšteno na današnjem kolegijumu predsednika Skupštine Andrije Mandića, prenosi “RTCG”.
Razlog za odlaganje su partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Odlaganje su formalno zatražili predstavnici Nove srpske demokratije, potvrđeno je portalu Adria TV.
Za sada nije poznato kada bi rekonstrukcija trebalo da usledi.
Premijer Crne Gore Milojko Spajić je u četvrtak i petak u poseti Češkoj, pa se pominje mogućnost da rekonstrukcija usledi početkom naredne nedelje.
(Kurir.rs/Adria.tv)
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