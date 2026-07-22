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Drama se odigrala se sinoć na nepristupačnom terenu na planini Durmitor, kada je jedna turistkinja ostala zaglavljena u rejonu Samara. Na lice mesta odmah je upućena ekipa vatrogasaca-spasilaca.

- Teren je bio jako nepristupačan, a loši vrmenski uslovi su otežavali akciju. Nakon nekoliko sati spasioci su se spustili u provaliju i na bezbedno izvukli državljanku Kanade staru 62 godine - potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja Žabljak.

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Foto: Služba zaštite i spašavanja Žabljak

Ovo je samo jedna u nizu akcija spašavanja tokom ove letnje sezone na području planine Durmitor, pa nadležni još jednom apeluju na sve posetioce da budu pažljivi i vode računa tokom planinarenja.

Kurir.rs/RINA

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