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U pojačanoj policijskoj akciji sprovedenoj u noći između 22. i 23. jula na području Donjeg Štoja uhapšene su četiri osobe, među kojima jedna zbog posedovanja kokaina, dok je kod 15 stranih državljana utvrđeno da nisu imali prijavljen boravak u Crnoj Gori, saopšteno je iz Uprave policije.

Tokom akcije kontrolisano je 180 osoba, među kojima i dva operativno interesantna lica, kao i dva putnička vozila i jedan kvad.

„Kontrolama je utvrđeno da 15 stranih državljana nije imalo prijavljen boravak u Crnoj Gori, nakon čega su, radi preduzimanja mera iz nadležnosti Zakona o strancima, predati na dalje postupanje inspektorima za strance u Ulcinju“, navodi se u saopštenju.

Prilikom kontrole jednog plažnog bara uhapšena je A.B., državljanka Srbije, kod koje je pronađeno pakovanje sa kokainom.

Na istoj lokaciji kontrolisan je i M.S. iz Nikšića, kod kojeg su pronađene dve teleskopske palice i sprej sa nadražujućim dejstvom, a policija je utvrdila i da je obavljao poslove fizičkog obezbeđenja bez odgovarajuće licence.

U odvojenoj akciji saobraćajne policije kontrolisano je 45 vozača i vozila, od kojih je sankcionisano 36.

„Zbog težih prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja lišena su slobode tri vozača – Z.Đ. iz Podgorice, koja je upravljala vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,55 g/kg, kao i A.G. i M.M., državljani Republike Srbije, koji su odbili testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu“, saopštila je policija.