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Crnogorski parlament izabrao je danas četvoro novih ministara, čime je po treći put rekonstruisana vlada premijera Milojka Spajića, koja će biti najbrojnija od uvodjenja višestranačja u Crnoj Gori i imaće ćak 35 članova.Do sada je imala 34 člana.

Do rekonstrukcije je došlo nakon što je Demokratska narodna partija Milana Kneževića napustila vladu zbog protivljenja izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Zeta.

1/3 Vidi galeriju Protest u Botunu protiv kolektora Foto: screenshot Borba.me, Instagram, screenshot Borba.me

Ko su novi ministri?

Doskorašnja šefica podgoričkog parlamenta Jelena Borovinić Bojović izabrana je za potpredsednicu Vlade za zdravstvo i socijalno staranje, direktor podgoričkog preduzeća "Putevi" Radoš Zečević iz Nove srpske demokratije (NSD) novi je ministar saobraćaja, Zoran Jojić iz Socijalističke naodne partije (SNP) izabran je za ministra sporta i mladih, a poslanik Jovan Vučurović iz NSD za ministra bez portfelja.

Poslanici opozicije napustili su salu uoči glasanja.

Predsednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić je kazao da većina šalje poruku i u zemlji i u inostranstvu da "rade odgovorno i da je Crna Gora sledeća članica EU".

"Premijer Milojko Spajić ima podršku većine i te tvrdnje da mu neko nanosi štetu su samo opoziciona kampanja. On je danas u Češkoj i radi veoma bitnu stvar za EU integracije Crne Gore", kazao je Mandić.

Kako je istakao, Crna Gora dobija ljude koji će "da služe na čast Crnoj Gori".

"Deda Jelene Borovinić Bojović je bio ministar, završio je na Golom otoku. Deda Jola Vučurovića je bio revolucionar. Jole nije, on je demokrata. Gospodina Zečevića znam godinama. Njegov otac Pavle je bio dobar čovek, a njegovog dedu Rada je ubila UDBA u Parizu, označivši ga kao vođu četničke emigracije u Parizu", saopštio je Mandić.

"Danas je većina prošla 'toplog zeca' kojeg je organizovala opozicija", istakao je.

Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić ocjenio je da najavljena rekonstrukcija Vlade ne predstavlja reformu, već pokušaj premijera Milojka Spajića da zadovolji zahteve koalicionih partnera i sačuva parlamentarnu većinu.

Prema njegovim rečima, Spajić je odustao od obećanja o meritokratiji, racionalnoj upravi i evropskim standardima, dok su rezultat njegove politike glomazna Vlada, partijske kvote i stalna politička trgovina.

Nikolić tvrdi da je premijer postao politički zavisan od koalicionih partnera, koji unapred dogovaraju kadrovska rešenja i resore. Kritikovao je i to što su Skupštini dostavljena imena novih članova Vlade bez biografija, referenci i ozbiljnog obrazloženja.

Zaključio je da Vlada nema jasnu političku ideologiju, već da joj je glavni cilj opstanak, kao i da vodi različitu politiku prema Briselu i prema svojim koalicionim partnerima u Crnoj Gori.