KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DVOJE SLUŽBENIKA U ULCINJU: Sumnjiče se za nezakonita rešenja i brisanje tereta iz katastra
Službenici policijskog Sektora za borbu protiv kriminala – Odeljenja za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju, podneli su krivičnu prijavu protiv G.S.M. (34) i X.C. (69) iz Ulcinja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo nesavestan rad u službi.
„Sumnja se da je G.S.M., kao službeno lice – pravnica zaposlena u Upravi za nekretnine, Područnoj jedinici Ulcinj, tokom 2023. i 2024. godine nesavesno postupala u vršenju službene dužnosti donošenjem nezakonitog rešenja, koje je svojim potpisom overio tadašnji načelnik Uprave za nekretnine – Područne jedinice Ulcinj, X.C. Kako se sumnja, na osnovu navedenog rešenja, ne čekajući njegovu pravosnažnost, istog dana je izvršena promena u katastru nepokretnosti i brisanje svih upisanih tereta. Takođe, nakon izjavljene žalbe na predmetno rešenje, G.S.M. je, kako se sumnja, žalbu svesno zadržala, nije evidentirala zabeležbu žalbe u listu nepokretnosti niti je predmet dostavila nadležnom drugostepenom organu na odlučivanje, čime je, kako se sumnja, povredila prava drugih lica u postupku“, piše u saopštenju.
Kako se ističe, službenici Sektora za borbu protiv kriminala će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima usmerenim na otkrivanje i krivično procesuiranje svih oblika korupcije, zloupotreba službenog položaja i drugih krivičnih dela počinjenih od strane službenika državne i lokalne uprave, u cilju zaštite zakonitosti, javnog interesa i jačanja poverenja građana u institucije sistema.
Kurir.rs/RTCG