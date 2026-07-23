Službenici policijskog Sektora za borbu protiv kriminala – Odeljenja za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga , borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju, podneli su krivičnu prijavu protiv G.S.M. (34) i X.C. (69) iz Ulcinja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo nesavestan rad u službi .

„Sumnja se da je G.S.M., kao službeno lice – pravnica zaposlena u Upravi za nekretnine, Područnoj jedinici Ulcinj, tokom 2023. i 2024. godine nesavesno postupala u vršenju službene dužnosti donošenjem nezakonitog rešenja, koje je svojim potpisom overio tadašnji načelnik Uprave za nekretnine – Područne jedinice Ulcinj, X.C. Kako se sumnja, na osnovu navedenog rešenja, ne čekajući njegovu pravosnažnost, istog dana je izvršena promena u katastru nepokretnosti i brisanje svih upisanih tereta. Takođe, nakon izjavljene žalbe na predmetno rešenje, G.S.M. je, kako se sumnja, žalbu svesno zadržala, nije evidentirala zabeležbu žalbe u listu nepokretnosti niti je predmet dostavila nadležnom drugostepenom organu na odlučivanje, čime je, kako se sumnja, povredila prava drugih lica u postupku“, piše u saopštenju.